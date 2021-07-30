الجيش البريطاني يؤكد تعرّض سفينة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل عُمان

تعرّضت سفينة مملوكة لإسرائيليين إلى هجوم في بحر العرب قبالة السواحل العُمانية، وفقاً لما ذكره الجيش البريطاني في بيان أصدره صباح اليوم الجمعة من دون أن يذكر تفاصيل توضح ملابسات هذا الهجوم.و

وأشار بيان أوليّ مقتضب صادر عن البحرية الملكية البريطانية إلى أن التحقيق جارٍ بشأن الواقعة التي حدثت في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

ولم يورد البيان تفاصيل أخرى، لكنه استبعد أن يكون الدفاع من وراء الهجوم هو القرصنة.

هذا ولم يصدر، حتى الآن تعليقاً من الحكومة الإسرائيلية على الهجوم الذي يأتي وسط تصاعد حدّة التوتر بينها وبين إيران في ظلّ توقف المفاضات بشأن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، علماً أنه تمّ خلال الأشهر الأخيرة استهداف سفن إسرائيلية حمّل المسؤولون الإسرائيليون إيران المسؤولية عنها.

وكانت إسرائيل اتهمت إيران بالمسؤولية عن هجوم صاروخي استهدف سفينة تجارية لشركة إسرائيلية هوجمت في مياه الخليج قبالة ساحل الإمارات قبيل منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية، وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من اتهام إيران لإسرائيل بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة نطنز النووية، وبعد انطلاق محادثات غير مباشرة حينها بين إيران والولايات المتحدة في فيينا بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

وفي السابع من شهر نيسان/أبريل الماضي كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن القوات الإسرائيلية ضربت سفينة إيرانية في البحر الأحمر. وأبلغت إسرائيل للولايات المتحدة أن قواتها العسكرية قامت بالهجوم على سفينة إيرانية كرد مباشر على هجمات إيرانية سابقة استهدفت عدة سفن إسرائيلية، بحسب ما أكده مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة نيويورك تايمز.