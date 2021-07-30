لا يوجد شكل من أشكال الموسيقى التي تجذب وتلامس قلوب الأذريين أكثر من الموغام حتى إنه عام 2003 أضافت اليونسكو الموغام الأذري إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

يعتمد هذا التقليد الموسيقي الذي يعود إلى قرون خلت على الفولكلور والتاريخ الشفهي المتوارث من جيل إلى جيل، مما يخلق صوتًا فريدًا لمن يؤدونه بأصواتهم المرفقة بآلات موسيقية مميزة.

يقول ناميك أسلانوف وهو مغني طابع موغام "درست الموسيقى منذ أن كنت في الخامسة من عمري. عندما أغني موغام ، تأتي كل كلمة من العمق، من القلب".

ولا يزال التار يتصنع إلى اليوم بنفس الطريقة القديمة ويقول زهيد فلادوف وهو صانع آلات موسيقية "أنا حرفي آلات موسيقية من الجيل الثالث. لقد تعلمت هذه الحرفة من والدي".

وتم صنع التار من شجرة التوت وفق الحرفي فلادوف الذي يقول إنه يختار "الشجرة التي يتم حصادها في الفترة من يناير إلى فبراير" لأنها الأفضل "ومن الأسهل التعامل معها لأنها جافة تمامًا ولا تتشقق بسهولة".

يعد إضافة الموغام إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية ضمانا لاستمرار هذا الفن الجذاب والفريد في إلهام الموسيقيين والمستمعين حول العالم.