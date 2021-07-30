شاهد: حديقة حيوان سيدني تحتفل بحيوان كوالا حديث الولادة

تحتفل حديقة الحيوان "وايلد لايف" بمدينة سيدني الأسترالية بوصول خامس كوالا هذا الموسم، ويزن الكوالا "جوي" حديث الولادة أكثر من 300 غرام، وتطلب الحديقة من الجمهور مساعدتها في اختيار اسم هذا الحيوان الصغير.

وتماما كوالدته إيلوكا، يتميز الكوالا "جوي" بفروه وأذنيه المرحتين. كما أن حديقة الحيوان قالت إنه يسحر الحراس بمهاراته البهلوانية، والتي تشمل تناول الطعام بالمقلوب.

وقال كبير الحراس آشلي وومبي: "لقد مرت سنوات صعبة على مجموعات كوالا في أستراليا، ويسعدنا أن برنامج العناية بها كان ناجحا للغاية هذا العام إذ نرحب بخمسة أفراد جدد من الكوالا الصغار في عائلة حديقتنا".