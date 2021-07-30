شاهد: حديقة حيوان سيدني تحتفل بحيوان كوالا حديث الولادة

تحتفل حديقة الحيوان "وايلد لايف" بمدينة سيدني الأسترالية بوصول خامس كوالا هذا الموسم، ويزن الكوالا "جوي" حديث الولادة أكثر من 300 غرام، وتطلب الحديقة من الجمهور مساعدتها في اختيار اسم هذا الحيوان الصغير.
وتماما كوالدته إيلوكا، يتميز الكوالا "جوي" بفروه وأذنيه المرحتين. كما أن حديقة الحيوان قالت إنه يسحر الحراس بمهاراته البهلوانية، والتي تشمل تناول الطعام بالمقلوب.
وقال كبير الحراس آشلي وومبي: "لقد مرت سنوات صعبة على مجموعات كوالا في أستراليا، ويسعدنا أن برنامج العناية بها كان ناجحا للغاية هذا العام إذ نرحب بخمسة أفراد جدد من الكوالا الصغار في عائلة حديقتنا".
No Comment المزيد من
شاهد: مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية
شاهد: جونسون يحاول الحفاظ على ثبات مظلته تحت طقس عاصف خلال مناسبة رسمية
شاهد: تنصيب تمثال لإحياء ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت
شاهد: فرقة ليتل ميكس شمعية في متحف مدام توسو الشهير في لندن
شاهد: الحرائق تلتهم أحراج شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية
شاهد: فيضانات وانهيارات طينية قرب بحيرة كومو الشهيرة في شمال إيطاليا
شاهد | أعمال فنية عن الكلاب تعرض للكلاب في هونغ كونغ
فيديو | هكذا رحّب سكان بولينيزيا الفرنسية بماكرون
شاهد: تدريبات مكثفة لعناصر الحماية في البيرو قبيل مراسم تنصيب الرئيس
شاهد | مهرجان "المقلع الرخامي" بروسيا وموسيقى البدايات السحيقة
شاهد | ياباني ضرير يقوده حدسه لممارسة رياضة التزلج على اللوح
شاهد: مسابقة للغطس التقليدي من الجسر القديم في مدينة موستار البوسنية
شاهد: أكثر من 50 سفينة حربية تشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغ
شاهد : سيارات وحافلات عالقة في شوارع لندن بعدما غمرتها مياه الفيضانات
شاهد: صناع النبيذ الألمان يسعون لانتشال أعمالهم من تحت أنقاض الفيضان المدمر