مهرجانٌ موسيقي في لندن لتشجّيع السكّان على تلقي لقاح كوفيد-19

انطلق في العاصمة البريطانية، لندن، اليوم السبت، مهرجان موسيقيٌ مخصصٌ لتشجيع السكّان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعدما سجّلت المدينة تراجعاً نسبياً للإقبال على التطعيم.

المهرجان الموسيقي الذي أطُلق عليه تسمية "مهرجان اللقاح"، يستمر أربعة أيام، وتستضيفه حديقة محلية شرقي لندن، حيث يستمتع المقبلون على تلقي اللقاح بالموسيقى الحيّة ويتناولون وجبة مجانية ما يجعل من عملية التطعيم ضرباً من الترويح عن النفس، خاصّة وأن الأمر لا يحتاج إلى موعد مسبق.

يقول أحد الذين تلقوا اللقاح في المهرجان: "من السهل جداً الحصول على اللقاح في هذا المهرجان، ذلك أنه ليس بالأمر اليسير أن نجد موعداً لتلقي اللقاح يكون مناسباً لظروف عملنا، فقد حددت في السابق موعداً في أحد المراكز الطبية، لكنني لم أتمكن من الذهاب في الموعد المحدد".

ويضيف الشاب الثلاثيني: " في هذا المهرجان، لا يحتاج المرءُ إلى الحصول مسبقاً على موعد، بل إنه يمكنك القدوم وتلقى اللقاح متى شئت".

ويجدر بالذكر أن 72 بالمائة من سكّان المملكة المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن الـ18 عاماً، تلقوا لقاحاً كاملاً، وفقاً للمصادر الحكومية، لكن السلطات باتت قلقة من تباطئ الإقبال على مراكز التطعيم، لا سينما في أوساط الشباب.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت مؤخراً عن ظهور سلالة جديد لـ"كوفيد-19" في وقت لا يزال العالم يواجه فيه المتحورة "دلتا" التي نشأت في الهند وفي طريقها لأن تصبح السلالة السائدة من بين الإصابات.