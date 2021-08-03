سفير تونس لدى الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في تونس خطوة حاسمة في تاريخنا لكنها أيضًا مهمة جدًا للمنطقة

منذ أكثر من أسبوع، تصدرت تونس عناوين الأخبار الدولية بعد أن قام الرئيس قيس سعيّد بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان. القرار أثار القلق بين أوساط المجتمع الدولي حول وضع الديمقراطية في تونس ودعت العديد من الدول الرئيس قيس سعيد إلى "العودة إلى طريق الديمقراطية".

موفدة يورونيوز إلى تونس أنليز بورجس حاورت سفير تونس لدى الاتحاد الأوروبي نبيل عمار، حول هذا القلق العالمي وما ينتظر تونس في المستقبل وسط توثر سياسي ووضع صحي واقتصادي كارثي.

يورونيوز: ينظر المجتمع الدولي إلى ما يجري حاليا في تونس بقلق كبير، فما هو الوضع في تونس؟

نبيل عمار، سفير تونس في بلجيكا والاتحاد الأوروبي:

"أعتقد أن كلمة "قلق" لا يمكن توظيفها في هذا المحور بالذات، يمكننا أن نفهمها في موضوع آخر لكن في السياسة لا يمكننا أن نقلق. في السياسة نحكم على أساس الحقائق والنتائج والتدابير المتخذة والسياق ... ونناقش ونتحاور. ولا يمكننا القلق. ليس من الصعب فهم الواقع في تونس، وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في البلاد، من السهل جدا فهم الوضع، الحقيقة واضحة بشكل تام.

عاشت تونس خلال السنوات الماضية على وقع عدة فضائح سياسية، واحدة أكبر من الأخرى ولم تكن هناك أي حلول ولا أي محاكمات ودون أي تقدم. كنا نسمع بفضيحة أولى ثم فضيحة أخرى أكبر ثم لا شيء. لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو.

يورونيوز: ثلاثة نواب معارضين للرئيس سعيد اعتقلوا نهاية الأسبوع الماضي في تونس وهذا ما يصفه منتقدون بتطهير؟

نبيل عمار، سفير تونس في بلجيكا والاتحاد الأوروبي:

العدالة ستأخذ مجراها ولست مؤهلًا للحكم في هذا المقام للقيام بذلك وعمل النظام القضائي مستقل. لكن إذا لم يكن لديهم ما يخافونه، فما المشكلة في مثولهم أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم؟ أين المشكلة؟ إذا كنت عضوًا في البرلمان وكانت الشكوك تحوم من حولي، لكنت سأمثل أمام المحكمة لتوضيح الأمور ولن أخفيها وراء الحصانة.

يورونيوز: الرئيس سعيّد عيّن وزيراً جديداً للداخلية ... ولم يعين بعد رئيسا الوزراء، كما تدعو الولايات المتحدة وشركاء آخرون تونس إلى "العودة إلى طريق الديمقراطية". ما قولكم في هذا الشأن؟

نبيل عمار، سفير تونس في بلجيكا والاتحاد الأوروبي:

"من المهم جدًا للقادة الدوليين أن يفهموا أن ما يحدث في تونس لأن الرهانات كبيرة جدًا، وهي مهمة جدًا للتونسيين بالطبع. إنها خطوة حاسمة في تاريخنا، لكنها أيضًا مهمة جدًا للمنطقة وخارجها.

لدى تونس كل الوسائل للاستمرار في كونها هذا البلد الذي يؤسس الديمقراطية، لكن الديمقراطية لا يمكن ترسيخها بين عشية وضحاها. لا في سنة ولا سنتين. استغرق الأمر عشرات وعشرات السنين في قارات أخرى.

يجب أن نساعد تونس التي تطرق أبواب الديمقراطيات الناضجة، ديمقراطيات من الدرجة الأولى، ديمقراطيات حقيقية. وليست ديمقراطيات الواجهة.