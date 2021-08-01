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مصر

مصر والجزائر تتفقان على الدعم الكامل للرئيس التونسي

بقلم:  يورونيوز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحضر افتتاح القمة العربية الثلاثين في تونس العاصمة، الأحد 31 مارس 2019
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحضر افتتاح القمة العربية الثلاثين في تونس العاصمة، الأحد 31 مارس 2019   -   حقوق النشر  AP Photo
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قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة يوم الأحد على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيّد، وسط أزمة سياسية في تونس.

وقال بيان للرئاسة بعد اجتماع بين السيسي ولعمامرة "تم التوافق في هذا الصدد نحو الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيّد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده".

كان سعيّد أعلن تدابير استثنائيّة قضت بتجميد أعمال البرلمان ثلاثين يومًا وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهمّاته، وتولّيه السلطة التنفيذيّة بنفسه. وندّد حزب النهضة الإسلامي بالقرارات الرئاسيّة، واصفًا إيّاها بـ"الانقلاب على الثورة والدستور".

كما أطلق الرئيس التونسي معركة ضدّ الفساد، مطالبًا عشرات رجال الأعمال بإعادة "أموال منهوبة" في ظلّ حكم زين العابدين بن علي.

وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات على إعلان القضاء أنه يحقّق منذ منتصف الشهر الماضي في اتّهامات حول حصول ثلاثة أحزاب على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعيّة عام 2019.

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والأحزاب الثلاثة هي "النهضة"، صاحب أكبر كتلة في البرلمان، و"قلب تونس" وحركة "عيش تونسي".

المصادر الإضافية • رويترز