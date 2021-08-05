فيديو: رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن برشلونة

لن يوقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا جديدا مع برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم وستنتهي بالتالي شراكة دامت أكثر من 20 عاما بين الطرفين كما أعلن النادي الكاتالوني الخميس.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

وأصدر برشلونة بيانا جاء فيه "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الإسبانية)".

وأضاف البيان "أمام هذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطا ببرشلونة. الطرفان يأسفان جدا لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق".

وتابع "يريد برشلونة من أعماق قلبه شكر اللاعب لمساهمته في هذه المؤسسة ويتمنى له الأفضل في حياته الشخصية والاحترافية".

ومع انتهاء عقد ميسي في 30 حزيران/يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرا بالانتقال إلى النادي الذي يختاره.

وأتى الخبر بشكل مفاجئ لان الصحف الإسبانية كانت تنتظر إعلان تجديد برشلونة عقده مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما وذلك بعد الاتفاق على جميع الأمور بين الطرفين.

وبذل النادي الكاتالوني وبعد الموسم المخيب حيث اكتفى بإحراز لقب كأس إسبانيا، مجهودات كبيرة من أجل الاحتفاظ بخدمات ميسي لا سيما أن الأخير كان أعلن رغبته في الرحيل صيف عام 2020 قبل أن يعدل عن قراره لأنه لا يريد الدخول بدعوى قضائية مع ناديه.

بيد أن الصعوبات المالية الضخمة التي يواجهها برشلونة للبقاء ضمن قانون اللعب النظيف للرابطة الإسبانية، حالت دون إتمام الصفقة على الرغم من التضحيات التي قام بها اللاعب الذي كان مستعدا لتقاضي نصف راتبه وتمديد عقده لخمس سنوات إضافية.

وكان ميسي الذي نال باكورة القابه الدولية عندما قاد الأرجنتين الى إحراز كوبا أميركا بالفوز عل البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي على ملعب ماراكانا، بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في صفوف برشلونة الموسم الفائت مع 767 متفوقا على صانع الألعاب السابق تشافي.

ومن شأن هذا التطور الصادم لأحد أبرز اللاعبين الذي أنجبتهم الملاعب الكروية على مر التاريخ، أن يقلب سوق الانتقالات رأسا على عقب قبل معرفة الوجهة المقبلة للأرجنتيني.