العالم يسجل أكثر من 200 مليون إصابة بكوفيد-19

سجلت أكثر من 200 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم منذ رصد فيروس كورونا للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019 في وقت تشهد فيه الإصابات ارتفاعا جديدا وتزيد الوفيات بوتيرة أقل وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش الخميس.

وسجلت أكثر من 600 ألف حالة يومية بمعدل وسطي في الأيام السبعة الأخيرة في العالم أي بارتفاع نسبته 68 % مقارنة بأدنى مستوى لها في منتصف حزيران/يونيو (360 ألف إصابة في اليوم) وهي عائدة خصوصا إلى انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى التي رصدت للمرة الأولى في الهند.