مقتل عشرة في انقلاب مركبة تقل مهاجرين في تكساس

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرة على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون يوم الأربعاء عندما تعرضت مركبة كانت تقل 25 مهاجراً لحادث في جنوب ولاية تكساس الأمريكية على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود مع المكسيك.

وذكر تلفزيون كريس تي.في المحلي أن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساء عندما خرجت المركبة عن السيطرة على طريق 281 السريع جنوبي بلدة فالفورياس في مقاطعة بروكس بولاية تكساس.

وقال أوربينو مارتينيز رئيس شرطة مقاطعة بروكس لموقع إخباري إلكتروني إن حمولة المركبة كانت ثقيلة وانقلبت بعد اصطدامها برصيف. وكان سائق المركبة من بين القتلى.

وقالت متحدثة باسم إدارة السلامة العامة في تكساس إنه ليس لديها معلومات بعد عن الحادث.