مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في كرواتيا

قالت الشرطة الكرواتية إن شاحنة نقل تعرضت لحادث وانقلبت في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل أربعة مهاجرين كانوا يختبئون بداخلها، وإصابة عدد آخر.

وذكرت الشرطة الكرواتية في بيان أن الحادث وقع على طريق سريع قرب الحدود مع البوسنة. وقال البيان إن الشاحنة كانت تحمل لوحات معدنية صربية.

وأفاد تلفزيون إتش آر تي الكرواتي الحكومي أن الشاحنة كانت تنقل أطناناً من لفات الورق الثقيلة مما أدى إلى سحق بعض المهاجرين الذين كانوا يختبئون داخلها عندما انقلبت السيارة.

وصرح المسؤول المحلي زالتكو بيجيس أنه تم نقل ما لا يقل عن 11 شخصاً إلى المستشفيات في المنطقة، بما في ذلك بعض المصابين بجروح خطيرة.

وأضاف أن المهاجرين كانوا من سوريا.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث قرب بلدة أوكوتشاني الكرواتية على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة زغرب.

ويُسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وهم يبحثون عن طرق للوصول إلى أوروبا الغربية.

لا يزال آلاف الأشخاص عالقين في البلقان بينما يقومون بالعديد من المحاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

وغالباً ما يدفع المهاجرون للمهربين لترتيب النقل غير القانوني أو التسلل إلى شاحنات الشحن بأنفسهم.