شاهد: حملة لتطعيم المشردين ضد "كوفيد-19" في سانت بطرسبورغ الروسية

أطلقت جمعيات خيرية روسية، في مدينة سانت بطرسبورغ حملة تطعيم ضد "كوفيد-19" للمشردين غير القادرين على تلقي اللقاح في المركز الصحية الرسمية لعدم حيازتهم الوثائق الصحية والبيانات الذاتية المطلوبة.

وبالفعل، حصل عشرات المشردّين الذين يقيمون في الملاجئ أو ينامون في شوارع سانت بطرسبرغ، يوم أمس الخميس، على لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ذي الجرعة الواحدة.

ناتاليا شافلوخوفا الناشطة في مؤسسة "الإيواء" الخيرية المشاركة في حملة تطعيم المشردين، تقول موضحة: "لسوء الحظ، ثمّة أناس لا تستطيع الدخول إلى مراكز التطعيم والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لأنها لا تملك الوثائق المطلوبة".

وكانت مؤسسة "الإيواء" ومؤسسة "المشفى الخيري" تمكنتا من تأمين كميات من لقاح "سبوتنيك في" ولقاح "سبوتنيك لايت"، من أجل هذه الحملة التي وجدت دعماً وتشجيعاً من المؤسسات الحقوقية والإنسانية في البلاد.

ويشار إلى أنه وفقاً لبيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي يمول تطوير اللقاح في البلاد، فإن فعالية "سبوتنيك لايت" تصل إلى 79,4 بالمئة، مقابل 91,6 بالمئة لـ"سبوتنيك في".

يذكر أن مدينة سانت بطرسبورغ فيها أكثر من مائة مركز للتطعيم ضد "كوفيد-19"، لكنها متاحة فقط للمواطنين الروس الذين يحملون بطاقات هوية شخصية وشهادة تأمين صحي إلزامي.

وتلفت الجمعيات الخيرية الانتباه إلى أن نحو 60 ألف شخص يعيشون في سانت بطرسبورغ بلا مأوى، وغالبية هؤلاء لا يملكون وثائق شخصية وصحية.

وكانت مدينة سانت بطرسبورغ سجلت يوم أمس 1911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و45 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، هذا في وقت تواصل في السلطات الروسية بذل الجهود للحد من ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.