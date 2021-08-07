بعد شهرين على وفاة زوجها ... رحيل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد معاناة من تبعات كورونا

قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر يوم السبت إن الفنانة دلال عبد العزيز توفيت عن عمر ناهز 61 عاما بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المعاناة من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

وبذلك تلحق دلال عبد العزيز بزوجها الفنان سمير غانم الذي توفي في مايو أيار عن عمر 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا ثم تأثره بتبعاته أيضا.

وكتب زوج ابنتها المذيع رامي رضوان في تغريدة على موقع تويتر "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة".

ومنذ بدء تفشيه في مارس آذار 2020، غيّب فيروس كورونا العديد من الممثلين المصريين من أبرزهم رجاء الجداوي ويوسف شعبان وهادي الجيار.

ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير كانون الثاني عام 1960 بمحافظة الشرقية في شرق الدلتا وتخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

قدمها المخرج نور الدمرداش لأول مرة في مسلسل (بنت الأيام) عام 1977 بطولة محمود مرسي وكريمة مختار ونعيمة وصفي لكن عائلتها أصرت أن تنتهي من دراستها الجامعية قبل أن تحترف التمثيل.

بعد التخرج من الجامعة عادت مرة أخرى للتلفزيون حيث التقت مع الممثل جورج سيدهم في أحد المسلسلات ورشحها لبطولة مسرحية (أهلا يا دكتور) مع صديق عمره سمير غانم.

تزوجت بعد هذه المسرحية من غانم الذي كان يكبرها بنحو 20 عاما وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين هما الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم.

قدمت على خشة المسرح العديد من الأعمال منها (فخ السعادة الزوجية) و(هالة حبيبتي) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(حب في التخشيبة) و(جوازة طلياني).

وفي التلفزيون اشتهرت بدور "نجاة" في مسلسل (ليالي الحلمية) ومن بعده قدمت مسلسلات (لا) و(للعدالة وجوه كثيرة) و(حديث الصباح والمساء) و(الناس في كفر عسكر) و(ابن الأرندلي) و(حق ميت) و(الهروب) و(سابع جار) و(فلانتينو) و(في بيتنا روبوت).

أما في السينما فشاركت في عشرات الأفلام منها (يا رب ولد) و(بئر الخيانة) و(بنات حارتنا) و(البوليس النسائي) و(صراع الزوجات) و(النوم في العسل) و(مبروك وبلبل) و(أسرار البنات).

ومع تقدمها في العمر برعت في تقديم دور الأم بصورة غير نمطية في أفلام مثل (آسف على الإزعاج) و(لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية) و(قلب أمه) و(البدلة)، وكذلك في مسلسل (ملوك الجدعنة)، آخر أعمالها.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن "الراحلة تميزت بأسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة في وجدان الجمهور".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنانة الراحلة بعد صلاة الظهر يوم الأحد من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.