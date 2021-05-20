وفاة الفنان المصري سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً

توفي اليوم الخميس الفنان المصري سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً بأحد مستشفيات العاصمة القاهرة بحسب ما أعلن صهره الإعلامي المصري رامي رضوان على صفحته بموقع فيسبوك.

وعاني غانم منذ نهاية أبريل - نيسان الماضي من خلل في وظائف الكلى نتيجة إصابته هو وزوجته الممثلة المصرية دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد.

مسيرة حافلة

ويعد سمير غانم من رواد فن الكوميديا المعاصرة في الوطن العربي، حيث اكتسب شهرة وشعبية واسعتين عبر مشاركته في أكثر من 300 عمل فني متنوع ما بين البرامج الإذاعية والتلفزيونية والأعمال المسرحية والسينمائية خلال مسيرة امتدت لأكثر من 65 عاماَ.

وولد سمير غانم في 15 يناير – كانون الثاني عام 1935 وبعد انتهائه من الدراسة الثانوية التحق بكلية الشرطة قبل أن يتركها ليتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية ويتجه إلى الفن ويشكل فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بصحبة الفنانين الراحلين جورج سيدهم والضيف أحمد.

وبدأت الفرقة في اكتساب شعبيتها الواسعة في ستينيات القرن الماضي عبر تقديم أدوار كوميدية وغنائية في عدد من الأفلام أشهرها "30 يوم في السجن" (1966) و"الزواج على الطريقة الحديثة" (1968)، بالإضافة إلى بطولتها لأعمال مسرحية ناجحة أبرزها "طبيخ الملايكة" (1964) و"حواديت" (1967) و"الرجل اللي اتجوز مراته" (1970).

وبعد الوفاة المفاجئة للضيف أحمد عام 1970، استمرت الفرقة في تقديم أعمال من بطولة غانم وسيدهم فقط أبرزها "موسيقى في الحي الشرقي" (1971) و"المتزوجون" (1976) و"أهلاً يا دكتور" (1981).

واتجه بعد ذلك سمير غانم للعمل الفني منفرداً حيث زادت شهرته عبر تقديمه لحلقات فوازير "فطوطة" الرمضانية أعوام 1982 و1983 و1984.

ومن المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي برع في بطولتها غانم "حكايات ميزو" (1977) و"الكابتن جودة" (1986).

واستمرت المسيرة الفنية لسمير غانم عبر عدد كبير من الأفلام والأعمال المسرحية والتلفزيونية كان آخرها مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" (2020) الذي شاركته فيه البطولة ابنته دنيا سمير غانم.

وجاء آخر ظهور لسمير غانم عبر مشاركته ابنته الممثلة إيمي في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية قبل وفاته بأسابيع قليلة.