شاهد: الآلاف من سكان برلين يحتفلون ب"عشاء الحرية" على مدرج مطار تيغيل السابق

يحتفل 3000 من سكان العاصمة الألمانية برلين بنزهة فريدة اطلق عليها اسم "عشاء الحرية". وقد تم تنظيم الحدث على مدرج مطار تيغيل السابق لإرسال رسالة "برلين تحبك!" إلى العالم. وتم تشكيل حروف الرسالة التي يبلغ طولها 800 متر من أكثر من 1000 طاولة عشاء.

إميلي التي جاءت مع صديقتها قالت: "قبل كل شيء، أعتبر أنه من الجيد أن أرى الحي بأكمله مرة أخرى عندما يكون مغلقًا بهذا الشكل. أعتقد أنه رائع حقًا. وأردت فقط القيام بشيء من هذا القبيل مع أصدقائي والخروج مرة أخرى بعد إغلاق الكورونا وكل الأشياء الأخرى".

أما أنيت التي جاءت إلى جانب زوجها فقالت: "لقد سافرنا كثيرا من هنا، وبدأنا رحلتنا حول العالم من هنا. سافرنا كثيرا للعمل، ولطالما كنا على بعد ثماني دقائق بالسيارة، ولهذا السبب انتهزنا هذه الفرصة الفريدة لنقول وداعًا لتيغيل".