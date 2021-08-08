شاهد: كاميرات المراقبة ترصد مزارعا إيطاليا يشعل حريقاً في منطقة ريفية والشرطة تعتقله

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل بعد أن كشف كاميرات المراقبة أنه تعمّد إشعال حريق في منطقة ريفية قريبة من بلدة مونتيسارشيو جنوب البلاد.

وكان الشخص المشتبه به، هو مزارع محلي يبلغ من العمر 50 عاماً، اعتقلته قوات الدرك الوطني يوم الخميس الماضي بعدما شاهد عناصرها الرجل في مقطع مصوّر سجلته كاميرة مراقبة وهو يقوم بإشعال حريق في الغابات بشكل متعمد بالمنطقة الريفية المشار إليها.

وكانت السلطات الإيطالية ثبّت عدد من كاميرات مراقبة مخفية في كثير من المناطق في وادي سانيو بمنطقة كامبانيا والتي اندلعت فيها الحرائق مؤخراً.

هذا وتواصل السلطات في إيطاليا عمليات إطفاء حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في مناطق متفرقة من البلاد، حيث قامت فرق الإطفاء بتنفيذ أكثر من 370 مهمة في جزيرة صقلية التي اجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من غاباتها، وألحقت أضرارا ببعض المنشآت في الجزيرة، هذا فيما حين تواصل فرق الإطفاء عمليات مكافحة النيران في غابات منطقة كلابريا جنوب البلاد، فبعد نحو أسبوع من اندلاعها أتت الحرائق على مساحات شاسعة من الغابات، وتسببت بمقتل شخصين في إحدى المزّارع في سان لورينزو.