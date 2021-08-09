عمال البريد في إيطاليا يعترضون رسالة مريبة أرسلت إلى البابا فرنسيس

قالت الشرطة الإيطالية شبه العسكرية، الإثنين، إن سلطات إنفاذ القانون في ميلانو تحقق في مصدر ظرف يحتوي على ثلاث رصاصات موجه إلى البابا فرنسيس.

تم اعتراض الظرف المشبوه من قبل موظفي البريد خلال الليل في منشأة لفرز البريد في إحدى ضواحي ميلانو، وفقًا لقيادة مقاطعة كاربينييري في ميلانو. تم إرسالها من فرنسا.

تم توجيه الظرف باليد بالقلم إلى: "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس، روما"، وكان يحتوي على ثلاث رصاصات يُفترض أنها لمسدس ورسالة تشير إلى العمليات المالية في الفاتيكان.

عملية التحقيق جارية ولم يصدر تعليق فوري من الفاتيكان.