شاهد: بعد رحلة استمرت عاما ونصف... قطيع الفيلة "الشاردة" يعود إلى المحمية الطبيعية في الهند

عبر قطيع مكون من 14 فيلًا بريًا، جسرا في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين، ويبدو أن القطيع في طريقه للمحمية الطبيعية بعد رحلة استغرقت عام ونصف تقريبا.

وتم إرشاد القطيع عبر نهر يوانجيانغ على الجسر، وفقًا للمقر المسؤول عن مراقبة تحركات الفيلة. وأضاف المسؤول أن القطيع لم يتمكن عبور النهر بسبب ارتفاع منسوب المياه، لذلك وجهت الفيلة نحو الجسر.

وكانت الفيلة وبينها ثلاثة صغارقد تركت في منتصف نيسان/أبريل محمية شيشوانغبانا على الحدود مع لاوس وبورما قبل التوجه شمالا لمسافة نحو 500 كيلومتر، وفق قنوات التلفزيون الصينية.

وقدرت قيمة الأضرار التي تسببت بها هذه الفيلة منذ بداية الرحلة بـ 6.8 ملايين يوان (1.06 مليون دولار) فضلا عن قضائها على 56 هكتارا من المساحات الزراعية.

تخضع الفيلة للحماية من الصين بموجب قانون حماية البيئة والحياة البرية، ويقدر عددها إلى حوالي 300 فيل ينتشر معظمهم في مقاطعة يونان.