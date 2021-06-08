فيديو | قطيع الفيلة البرية المهاجر الذي ينشر الذعر في الصين يأخذ قيلولة

بث تلفزيون الصين المركزي صوراً جديدة لقطيع الفيلة المهاجر الذي نشر الذعر سابقاً في أنحاء من البلاد، حيث كانت الحيوانات التي اجتازت نحو 500 كيلومتر حتى الآن، تستريح في غابة في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.

ودخلت الفيلة البرية الـ15 في رحلة ملحمية عبر جنوب غرب الصين قرى، وأكلت بعض المحاصيل أحياناً، بينما اقتحمت الحظائر وتسببت في خسائر تقدر بنحو 1.1 مليون دولار.

ومنذ أبريل/نيسان، شرعت الحيوانات الكبيرة في رحلة طولها 500 كيلومتر، وراقبها السكان والسلطات عن كثب، مع حشد مئات الأشخاص لضمان السلامة العامة.

واجتازت الفيلة وبينها ثلاثة صغار منذ أيام مئات الكيلومترات ووصلت إلى مناطق مأهولة بالسكان مما بث الرعب والذعر في نفوس الأهالي، وأفرغت الفيلة خزان مياه ومحاصيل حبوب في إحدى المزارع.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، صباح الإثنين، أن الفيلة ما زالت في الضاحية الريفية. وأضاف أن هطول الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة أدت إلى منع الأفيال من التحرك بعيداً وحصرها في منطقة صغيرة في بلدة شييانغ في منطقة جينينغ.

وقضت الفيلة الشاردة على حوالي 56 هكتاراً من المساحات الزراعية، وتقدر قيمة الأضرار التي ألحقتها خلال هجرتها بنحو 6.8 مليون يوان (1.1 مليون دولار).

وبحسب التلفزيون المركزي الحكومي "سي سي تي في"، حاولت السلطات المعنية في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان قطع الطريق أمام الفيلة من خلال الاستعانة بشاحنات مرورية.

وقال سائق شاحنة لشبكة CCTV "نحن هنا لصد الفيلة".