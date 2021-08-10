شاهد: ميسي يحط في باريس ويحيي الجمهور تمهيداً للتوقيع مع سان جرمان

حط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً كتب عليه "هنا باريس"، وحيا المشجعين الذين كانوا بانتظاره في طريقه للتوقيع مع باريس سان جرمان، وذلك بحسب ما شاهد صحافيو فرانس برس.

وقبل مغادرة مطار برشلونة-إل برات بصبحة زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقه إلى العاصمة الفرنسية، أكد خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم ست مرات، أن نجله سيوقع الثلاثاء لسان جرمان.

واحتفل سان جرمان الثلاثاء بوصول النجم ميسي إلى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله الى النادي المملوك قطرياً.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة "ميركاتو أبدايت"، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة إلى القميص الأرجنتيني مع رقم 10 وشراب المتة الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة الى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

وقبل مغادرة مطار برشلونة-إل برات بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقه الى العاصمة الفرنسية، أكد خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم ست مرات، أن نجله سيوقع الثلاثاء لسان جرمان.

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني بمنشور على انستاغرام كتب فيه "اجتمعنا مجدداً" في إشارة الى الفترة التي أمضاها اللاعبان معاً في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي الى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ويغادر ميسي برشلونة بعدما صدم النادي الكاتالوني عالم اللعبة باعلانه الخميس، وخلافاً لما كان متفقاً عليه بين الطرفين، عن عدم توقيع عقد جديد مع ابن الـ34 عاماً بسبب قواعد سقف الرواتب الجديدة المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني ولأن النادي لا يريد المخاطرة بميزانيته بحسب ما أفاد رئيسه جوان لابورتا.