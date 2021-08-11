شاهد: افتتاح أحد أكبر مراكز التلقيح ضد وباء كوفيد في العاصمة الليبية طرابلس

افتتحت ليبيا واحداً من أكبر مراكز التلقيح ضد كوفيد-19 في البلاد، في وقت تسعى حكومة الوفاق الوطني لإثبات نيّتها تسريع التطعيم وتقليص تأخرها في المعركة ضد كورونا في ظلّ موجة وبائية ثالثة تشهدها البلاد.

أُقيم المركز في المدينة الرياضية في العاصمة طرابلس وهو مفتوح أمام الجميع بدون موعد، وفق قول الدكتور رواد بهيليل، رئيس وحدة التقصي والاستجابة السريعة في طرابلس والمسؤول عن فريق الفلترة في مركز التطعيم.

وقال الطبيب "نتمنى على الناس أن تُقبل على التطعيم" في هذا المركز وهو من "أكبر مراكز التطعيم" في البلاد حيث سيتمّ تقديم اللقاح في يوم افتتاحه لما بين "2000 إلى 3000 شخص".

في وقت مبكر صباح الأربعاء، كان مئات المواطنين الليبيين والأجانب وكذلك أشخاص في وضع غير قانوني، ينتظرون أمام النوافذ لتسجيل أسمائهم قبل الدخول إلى مركز التلقيح.

في الخارج، أنشئت مساحات مظللة للأشخاص الذين يقفون في الطوابير وتم توفير كراس متحركة للمسنّين في حال لزم الأمر، وفق ما أفادت صحفية في وكالة فرانس برس.

منذ بدء تفشي الوباء، سُجّلت رسمياً 274.453 إصابة بكوفيد بينها 3811 وفاة في ليبيا حيث أضعفت المعارك على مدى العقد الماضي نظامها الصحي.

بعد بداية شاقة لحملة التلقيح مع تطعيم حوالى مئات آلاف الأشخاص فقط، بسبب عدم توفر اللقاحات، أعلنت السلطات الصحية الأربعاء أنها أعطت اللقاح حتى الآن لحوالى 788.116 شخصاً، في وقت تواجه البلاد التي تعدّ سبعة ملايين شخص، موجة وبائية ثالثة.

لمواجهة الزيادة السريعة في عدد الإصابات، بدأ من جديد سريان حظر تجوّل جزئي من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد إغلاق شامل دام ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.

وقال المواطن علي المغيربي الذي يبلغ من العمر 42 عاما بعدما تلقى جرعته الأولى في مركز التلقيح الجديد، "أطلب من كل مواطن ليبي الحضور ليحصل على التطعيم للحفاظ على سلامته وسلامة أسرته".