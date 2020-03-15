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ليبيا

حكومة الوفاق الوطني تعلن حالة الطوارئ في ليبيا للحدّ من انتشار كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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أحد مداخل المدينة القديمة في طرابلس العاصمة الليبية. 25/02/2020
أحد مداخل المدينة القديمة في طرابلس العاصمة الليبية. 25/02/2020   -   حقوق النشر  أ ب
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أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الشرعية والمدعومة من الأمم المتحدة يوم أمس السبت حالة طوارئ في البلاد للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في خطاب متلفز، إن جميع المطارات والحدود البرية ستغلق بدءا من يوم الاثنين لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المدارس لمدة أسبوعين.

وأشار السراج إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة لفيروس كورونا، إلا أن الحكومة تستعد لكافة السيناريوهات.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 5796 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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