شاهد: الشرطة تتحقق من مطاعم باريس خلال المرحلة "التعليمية" من إطلاق الشهادة الصحية

قامت عناصر الشرطة بعمليات تفتيش على مستوى مطاعم الدائرة الـ 14 في العاصمة الفرنسية باريس بعد أيام قليلة من دخول إلزامية حمل وتحميل التصريح الصحي، والذي أصبح الآن إلزاميا في المقاهي والمطاعم ووسائل النقل كالقطارات بين المدن. وتأمل الحكومة الفرنسية أن تعمل هذه الخطة على تسريع حملة التطعيم في البلاد.

وأوضح عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم أنهم يواجهون بعض الصعوبات على غرار عدم امتثال البعض للإجراءات الصحية ودخولهم المطاعم رغم عدم تلقيهم لجرعات اللقاح.

وأشارت مسؤولة في الشرطة إلى أن أصحاب المطاعم بإمكانهم الاتصال بقوات الأمن في حال عدم امتثال الزبائن إلى الإجراءات الصحية وتقديم التصريح الذي يؤكد تلقيهم للقاح.

وسيبدأ التحقق الإجباري من جواز السفر الصحي يوم الاثنين حيث يتوجب على الجميع تحميل التطبيق الصحي على الهاتف الذكي أو حمل وثيقة التلقيح، قد يتعرض المخالفون لهذه الإجراءات من مدير للمؤسسة أو عميله إلى غرامة مالية بقيمة 135 يورو، وإذا لم يمتثل المدير لهذه الإجراءات، فقد يتعرض أيضًا للإغلاق الإداري أو غرامة تصل إلى 9 آلاف يورو، وقد يتعرض للسجن في حال تكرار الجريمة.