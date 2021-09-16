الاتحاد الأوروبي يعتمد شهادات التلقيح لكورونا الصادرة من المغرب وسبع دول أخرى

أضحت أحكام جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن شهادات كوفيدـ19 المسلمة من المغرب وألبانيا وأندورا وجزر فارو وإسرائيل وموناكو وبانما، تعادل شهادة كوفيد الرقمية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق ما جاء على موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت.

ونتيجة لذلك سيتم ربط الدول السبعة والبلدان المعنية بنظام الاتحاد الأوروبي، وسيتم قبول شهادات كوفيد التي يصدرونها في كامل أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، وفقا للشرط نفسها الموجودة في الكتلة الأوروبية.

وفي الآن نفسه وافقت البلدان المذكورة على قبول شهادة كوفيد الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، للمسافرين القادمين من دول الاتحاد.

وقال مفوض الشؤون القانونية ديديه ريندرز، إنه تم استنتاج خلال هذه الصائفة أن شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي تسمح للمواطنين بالسفر بأمان، وإن هذه الوضعية مفيدة للجميع، فالمواطنون يمكنهم التمتع بحقوقهم في حرية التنقل، بينما يمكن للمؤسسات وقطاع النقل البدء بتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال الأشهر الأخيرة، على حد تعبيره.

وأوضح المفوض أنه تم إصدار أكثر من 420 مليون شهادة في الاتحاد الأوروبي منذ شهر يونيو/حزيران، مبديا ترحيبه بانضمام مزيد من الدول إلى ما وصفه بالنظام الفعال.

ويوجد الآن بحسب ريندرو 42 دولة (27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و15 بلدا آخر) مشاركة في هذا النظام، قائلا إن ذلك يؤكد المعيار الدولي لشهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي.