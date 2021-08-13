بالفيديو: الكويت تسعى للتخلص من أكبر مقبرة للإطارات المطاطية في العالم

تسعى الكويت للتخلص من مشكلة أكبر مقبرة للإطارات المطاطية التالفة في العالم بعد أن تراكمت على مدى العقدين الماضيين، وأصبحت تشكل اليوم خطرا يهدد البيئة وصحة المواطنين.

تقع المقبرة في منطقة "الأرحية"، على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة الجهراء، شمال غرب الكويت. ويقول الناشط الكويتي عبد الله البنيان إنها كانت تحتوي على 50 مليون إطار مطاطي.

تعود هذه الأزمة إلى أبريل / نيسان 2012 عند اندلاع حريق كبير في الإطارات تطلب إخماده ثلاثة أيام، مما جذب انتباه العالم إلى وجود هذه المقبرة. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس السنة، وقع حريق آخر استغرق وقتا طويلا لإخماده. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حصل حريق خلف خسائر مادية جسيمة.

وفي الفترة الأخيرة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق هائل في أحد مكبات الإطارات على طريق السالمي، جنوب البلاد، وعملت على عزل الحريق عن باقي الإطارات وحصر المنطقة المتضررة في مساحة 200 متر مربع.

وضعت الحكومة الكويتية جهودا وإجراءات مهمة، بما في ذلك موافقة الإدارة العامة للجمارك على طلب إحدى الشركات بتصدير 5 ملايين إطار مستعمل في مارس/آذار 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 5 مصانع، من بينها مصنعان متخصصان في تقطيع الإطارات وتصديرها واستخدامها في عمليات التدوير.