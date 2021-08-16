الهند تعلنُ فتح أبوابها أمام أقليتي السيخ والهندوس في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الهندية يوم الاثنين إن الهند ستساعد أفراد الطائفتين السيخية والهندوسية الصغيرتين في أفغانستان على المغادرة إلى الهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أريندام باجشي في بيان "نحن على اتصال دائم بممثلي السيخ والهندوس الأفغان. سنعمل على تسهيل إعادة من يرغبون في مغادرة أفغانستان إلى الهند".

وكان حزب المؤتمر المعارض الرئيس في الهند حثّ الحكومة على المساعدة في إجلاء أبناء طائفتي السيخ والهندوس الصغيرتين في أفغانستان لحمايتهم من أي هجوم لطالبان.

وقدر جايفير شيرجيل، المسؤول في حزب المؤتمر، عدد أبناء طائفتي السيخ والهندوس الأفغان بنحو 750 نسمة.

يذكر أن الهند استثمرت ملايين الدولارات في مشاريع تنموية في أفغانستان وقال باجشي إن الحكومة تقف إلى جانب الأفغان الذين شاركوها في هذه المهمة.