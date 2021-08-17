جوزيب بوريل: طالبان فازت بالحرب ولابد من الحوار معهم في أسرع وقت لمنع أزمة هجرة وكارثة إنسانية

قال منشق الشؤوون الخارجية في الاتحاد الأوروربي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي حول الوضع في أفغانستان، إن طالبان فازت بالحرب ولابد من الحوار معهم في أسرع وقت لمنع أزمة هجرة ومنع وقوع كارثة إنسانية، وهذا ليس بالضرورة اعترافاً بشرعيتهم.

كما قال بوريل إنه يجب العمل على إيجاد آلية لمنع عودة الإرهابيين الأجانب إلى أفغانستان، وأكد أنهم سيعملون مع السلطات الأفغانية أيا كانت، مع التطلع لاحترام الحركة للعلاقات الدولية.

وأكد أنه سيكون هناك دعم إنساني كبير على الأرض، وأشار إلى عدد تقريبي للأفغان العاملين مع الاتحاد الأوروبي وذويهم يتراوح بين 380 و400 شخص.

وقال بوريل إن هناك عدة مصادر للقلق كحقوق النساء والفتيات وكيفية تأمين مغادرة المواطنين الأفغان، ودعا طالبان لاحترام التزاماتها بما يتعلق بالمواطنين وممتلكاتهم.

وأقر كما غيره من المسؤولين الدوليين بالأخطاء الكثيرة التي ارتكبت في أفغانستان وتحديداً ما يتعلق بتقييم قدرات الجيش الأفغاني، حيث أن طالبان نفسها تفاجأت بالنصر الذي حققته بهذا الشكل.