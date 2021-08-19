خابي لام.. من عامل بسيط إلى ملك وسائل التواصل في إيطاليا

خابي لام هو شاب تربى في إيطاليا من أصول سينغالية، ويبلغ من العمر 21 عاما. يعتبر اليوم ملك الشبكات الاجتماعية في إيطاليا، خاصة على تطبيق إنستغرام إذ لديه أكثر من 35 مليون متابع و100 مليون متابع على تيك توك وأكثر من 1.4 مليار إعجاب حول العالم.

اشتهر بمقاطع فيديو قصيرة يسخر فيها من بعض المشاهير أو الأشخاص العاديين الذين يقومون بأمور لا تستدعي التعقيد أو السخافة، ويقول من خلالها "أرأيتم؟ إنها بهذه البساطة!" بإشارة من يديه ودون أن ينطق بكلمة واحدة.

مثل فيديو نشره يسخر من الملكة إليزابيث وهي تمسك سيفا بشكل مقلوب لتقطيع كعكة. وعلق على المنشور قائلا "آسف أيتها الملكة، لكن كان علي القيام بذلك. سوق آتي لزيارتك قريبا إذا كنت موضع ترحيب". وحاز الفيديو على مشاهدات تجاوزت 4 ملايين مشاهدة.

بداية متواضعة وشهرة سريعة

كان يعمل خابي في أحد المصانع قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب تداعيات وباء كورونا التي ضربت الاقتصاد الإيطالي. وبعد ذلك، أصبح متابعا من قبل الملايين من الأشخاص من كل أنحاء العالم في أقل من عام ونصف.

خلال الإغلاق الأول في إيطاليا، وتحديدا في شهر مارس/آذار 2020، انضم خابي إلى تطبيق تيك توك وبدأ في تصوير مقاطع فيديو كوميدية لا تتعدى مدتها دقيقة واحدة من غرفة نومه. ليصبح اليوم ثاني أكثر شخص متابعة على التطبيق بعد الشابة الأمريكية شارلي داميليو.

وتشير التقديرات التي نشرها موقع News.com.au الأسترالي إلى أن قيمة صافي ثروة الشاب تتراوح بين 1,3 مليون و2,7 مليون دولار. وهذا ما جعله يشتري لوالدته المنزل الذي كانت تحلم بامتلاكه، بحسب موقع "ياهو".

فيديوهات بسيطة وصلت إلى العالمية

يتميز أسلوبه بالبساطة والموضوعية، كما أنه لا يتحدث على الإطلاق، وقد يكون هذا أحد أسباب نجاحه وشهرته إذ يكتفي باستعمال إيماءات جسده ووجهه التي تتخطى حدود كل اللغات.

ويشبه أحد رواد مواقع التواصل أسلوب خابي بالأسطورتين شارلي شابلن ومستر بن الذي تركوا بصمة في عالم الكوميديا دون أن ينطقوا بكلمة واحدة.

فيما يعلق مصطفى الأسدي في تغريدة نشرها "كلماتك الجميلة، اسلوبك المنمق، او صوتك العالي، مهارتك في اللغة، وقوة حجتك، مهما كان في جعبتك من علم الكلام ليس كل شيء. خابي لام يتابعه 100 مليون شخص حول العالم دون ان يتكلم حرفاً واحداً"

وقد شوهد رسم غرافيتي للكوميدي خابي لام في أحد شوارع غزة في منشور على تويتر كتب عليه "خابي لام الشهير صمته يصل إلى شوارع غزة".

وفي الأخير، تقول غلا الدواسر عبر حسابها على تويتر "الله يرزقني حظ زي حظ خابي لام".