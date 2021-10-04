انتخابات محلية في إيطاليا لاختيار رؤساء البلديات ومنافسة محتدمة بين المرشحين في روما وميلانو

تشهد إيطاليا انتخابات محلية لاختيار رؤساء لحوالي 1200 بلدية في أنحاء إيطاليا ويقول المراقبون أن نتائج الاقتراع ستوضح الاتجاه الذي تسير به البلاد، خصوصا في ظل المعارك والمنافسة الشديدة بين المرشحين في روما وميلانو ونابولي وتريست وتورينو وبولونيا.

في العاصمة روما ومدينة تورينو الشمالية، ترشح عمدة روما فيرجينيا راجي وكيارا أبيندينو من تورينو من حركة الخمس نجوم الشعبوية بعد نجاحه قبل 5 سنوات.

ما هي التحالفات المستقبلية في تشكيل الحكومة الإيطالية؟

سيواجه راجي منافسة شديدة مع 4 مرشحين آخرين من بينهم روبرتو جوالتيري عن الحزب الديمقراطي.

تعاني حركة الخمس نجوم، وهي أكبر حزب في البرلمان حاليًا، من خلافات داخلية. ويدعم

زعيمها المنتخب حديثًا، جوزيبي كونتي ورئيس الوزراء السابق، راجي بشدة فيما يرفض دعم الحزب الديمقراطي.

وستكون التحالفات حاسمة في تشكيل الحكومة، ومن المرجح أن يحتاج الديمقراطيون إلى تحالف مع الحركة لمواجهة الشعبية المتزايدة لقوى اليمين عند إجراء الانتخابات العامة.

ويحق لحوالي 12 مليون إيطاليا، أو ما يقرب من 20٪ من السكان التصويت في انتخابات رؤساء البلديات. وفي حال لم يحصل المرشحون على الأغلبية ستجرى جولات الإعادة، بين المتصدرين للدورة الأولى في 17 و 18 أكتوبر/ تشرين الأول.