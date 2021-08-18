جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 26 آب / اغسطس

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الرئيس جو بايدن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن في 26 آب/ اغسطس.

وقالت الناطقة باسم بايدن جين ساكي في بيان إن "الرئيس ورئيس الوزراء بينيت سيتناولان مسائل حيوية على صلة بالأمن الإقليمي والدولي، بما يشمل طهران".

وأضافت "ستكون هذه الزيارة أيضا فرصة للزعيمين لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين، وأهمية العمل من أجل مستقبل أكثر سلاما وأمانا للمنطقة".

ومرّت العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بفترة صعبة بعدما حلّ بايدن رئيساً مكان دونالد ترامب، حليف رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتانياهو.

لكنّ نهاية عهد نتانياهو الذي بقي في السلطة لمدة 12 عاما متتالية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت، مهدّا الطريق أمام إعادة ضبط العلاقات.

في منتصف حزيران/ يونيو، قال الرئيس الأميركي إنه "يتطلع إلى العمل" مع بينيت.

وأكدت ساكي الأربعاء أن "زيارة رئيس الوزراء بينيت ستعزز الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعكس العلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا وستؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن اسرائيل".

وفي حزيران/ يونيو، زار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال إنه "راض جداً" عن تصميم بايدن على منع إيران من أن تصبح قوة نووية.