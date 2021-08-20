شاهد: مقاتلو طالبان يلتقطون صور سيلفي ومقاطع فيديو في قلعة باغمان بالقرب من كابول

تداولت بعض المواقع عددا من مقاتلي طالبان وهم يقفون لالتقاط صور "سيلفي"، ويلتقطون مقاطع فيديو في قلعة باغمان هيل، وهو موقع خلاب شمال شرق كابول بعد أيام من إستيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان. وأظهرت صور أخرى مواطنين أفغان وهم يتناولون الطعام بمطاعم بحيرة قرغة، وهي منطقة ترفيهية شهيرة في مقاطعة كابول.

إلا أن المخاوف من انتقام الحركة من المواطنين، وخاصة أولئك الذين تعاونوا مع الغرب، لا تزال قائمة، فقد ذكرت وثيقة استخباراتية للأمم المتحدة من أن حكام أفغانستان الجدد ربما سينكثون بتعهدات التسامح.