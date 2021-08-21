المشهد يتكرر.. فوضى وضرب وحشود يائسة تتجمع حول مطار كابول على أمل إجلائهم إلى بريطانيا

اليوم أيضاً يتكرر المشهد نفسه حول مطار كابول، حشود من الأفغان تحلقت حول مبنى المطار يوم السبت لمعرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة ستفي بتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجلاء جميع الأفغان الذين ساعدوا بلاده.

في لقطات عرضتها محطة سكاي نيوز البريطانية، يظهر أفراد قوات بريطانية يحاولون تهدئة الناس الذين تجمعوا على أمل إجلائهم.

عشرات الآلاف يأملون وينتظرون نقلهم جواً هرباً من طالبان خاصة بعد التعهد الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة أولئك الذين دعموا الحملة الأمريكية في السنوات العشرين الماضية.

لكن الوقت ينفد، والموعد النهائي لسحب معظم القوات الأمريكية المتبقية في 31 آب/ أغسطس يقترب، ولم يمدد بايدن، الذي يتعرض لانتقادات متزايدة خاصة مع مشاهد فوضى عمليات الإجلاء، المهلة ليلة الجمعة.

أعلنت البحرين السبت أنها سمحت للرحلات الجوية باستخدام مرافق الترانزيت الخاصة بها خلال عمليات الإجلاء مما سيخفف الضغط عن قاعدة العديد الجوية في قطر، بعد أن واجهت الولايات المتحدة مشكلات الجمعة مع امتلاء منشآتها هناك.

و قالت الإمارات إنها ستستضيف ما يصل إلى 5000 أفغاني "قبل مغادرتهم إلى دول أخرى".