ًحزب الله يقول إن سفن الوقود الإيرانية ستنطلق قريبا لتحفيف أزمة الوقود بلبنان

قال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الأحد إن سفناً محملة بوقود إيراني ستبحر قريبا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى.

وأكد نصر الله أن الجماعة لا تسعى بشراء الوقود لتكون بديلاً عن الدولة مضيفاً أن السفينة الأولى التي أعلنت الجماعة يوم الخميس أنها على وشك الإبحار قد أبحرت بالفعل.

وقال نصر الله في كلمة لمؤيديه "نحن لسنا بديلاً عن الدولة...ولسنا بديلاً عن الشركات التي تستورد النفط" وذلك دون أو يوضح كيفية دخول الشحنات للبلاد.

وحذر خصوم الجماعة في لبنان من عواقب وخيمة لتلك الخطوة قائلين إنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البلاد التي ينهار اقتصادها منذ عامين تقريبا.

وسيفتح وصول الوقود الإيراني فصلاً جديداً في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية وأطراف الحكم، ومنها جماعة حزب الله، في علاجها في ظل نقص الوقود الذي تسبب في اندلاع أعمال عنف.

وقالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا يوم الخميس إن لبنان لا يحتاج إلى ناقلات إيرانية مشيرة إلى مجموعة من سفن الوقود قبالة الساحل في انتظار تفريغ حمولتها.

وأضافت، بعد ساعات من إعلان جماعة حزب الله عن ترتيبات لاستقبال الشحنات، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لاحتياجات لبنان من الوقود والطاقة.