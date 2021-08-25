لا داعي للقلق على نباتاتك بعد اليوم.. "فندق باتش" يرعى مساحاتك الخضراء أثناء عطلتك

لن يشعر عشاق النباتات بعد اليوم بالقلق حيال ما يمكن أن يحدث لمساحاتهم الخضراء إذا أرداوا الخروج في عطلة، ويمكنهم أن يتمتعوا بالاستراحة التامة.

وجود فندق مثل "باتش بلانت" في القرن 21 يعد استثنائيا حقا، وهو يتكفل برعاية نباتاتك أثناء غيابك عن المنزل.

ما هو فندق النباتات؟

يمكن أن تتخيل واحة مستوحاة من العالم الخارجي، يتنقل فيها الناس بين أنواع النباتات، أما الأنشطة التي قد تعترضك فهي تقليم الورود وتنظيم الزهور، ولكن ليست هذه هي الفكرة، إن خدمة الفندق تتمثل في إيجاد المساحات الخضراء المناسبة لمنزلك.

يقع الفندق في شمال لندن، حيث تقوم بإدخال المعطيات الخاصة بتفاصيل إجازتك، المتعلق منها بتاريخ المغادرة وتاريخ العودة، وعدد الناباتات الداخلية والخارجية التي تريد رعايتها خلال تلك الفترة.

وما إن تتصل بمدير الفندق، سيوجه لك النصح بشأن التقاط نباتاتك وإنزالها. وتوجد في الفندق أجنحة تتراوح من الشمس إلى الظل، حسب ما يفضله نباتك.

يقدم الفندق خدمات لرعاية النباتات Patch

لقد بعث فريدي بلاكيت هذا مشروع الشركة، وانبثقت الفكرة عندما انتقل إلى شقة صديقته، حيث كرس جهده لإنشاء واحة خضراء على الشرفة.

وتعمل الشركة الآن على العناية بنباتات العملاء والأواني الخاصة بها، وتقدم نموذجا فريدا للبستنة الشخصية، التي تعد ملاذا لعديد الأشخاص، جراء تعرض الناس لعمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيدـ19 في أنحاء العالم، وهي ملاذ يقوي الصحة العقلية والبدنية.