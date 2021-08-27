هل انتقال مبابي إلى ريال مدريد يعد مكسبا له ولباريس سان جيرمان؟

على الرغم من استمرار التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 من الناحية الإقتصادية، إلا أنّ نادي ريال مدريد الإسباني تحدى الظروف بتقديم عرض كبير لباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضمّ جوهرته كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو، وهذا العرض رغم ضخامته يشكل مصدر ربح أكيد للنادي المدريدي ولسان جيرمان ايضاً.

قوبل العرض الأول بالرفض من جانب إدارة سان جيرمان، حيث قال المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو الأربعاء إنه "غير كافٍ" لتسهيل خروج إبن الـ 22 عاماً الذي انضم غلى "بارك دي برانس" قادماً من موناكو قبل أربعة أعوام مقابل 180 مليون يورو.

وفي حال أقدم ريال على تقديم عرض أكبر للظفر بخدمات مبابي، فمن المحتمل عندها أن يصبح الأخير صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم، متخطياً زميله الحالي البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني الى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

وبحسب حسابات ريال المالية، المنشورة في تموز/يوليو الماضي، فإنّ النادي يملك موجودات بقيمة 534 مليون يورو، و122 مليون يورو نقداً في المصرف. وبلغت قيمة رواتب النادي الموسم الماضي 448 مليون يورو، أقل بقليل من الحد المسموح به من رابطة الليغا والبالغ 473.3 مليون يورو.

غير أنّ الريال عمد غلى تقليص النفقات، بعد رحيل القائد سيرخيو راموس إلى سان جيرمان وقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران إلى مانشستر يونايتد، وكلاهما يملكان أجورًا مرتفعة. كما حصل ريال على مبلغ مقبول من بيع النروجي مارتن أوديغارد إلى أرسنال.

وفي العام 2020، غادر أروقة سانتياغو برنبايو الثلاثي، المغربي أشرف حكيمي وسيرخيو ريغيلون ولاعب الوسط أوسكار رودريغيس مقابل 90 مليون يورو.

اقتراب إغلاق سوق الإنتقالات

يعتبر متخصصون في عالم كرة القدم أنّ لوس بلانكوس قادر على تحمّل نفقة مبابي. إذ أشار الاستاذ في جامعة أوفييدو ورئيس مركز مرصد الاقتصاد الرياضي لوكالة فرانس برس، بلاسيدو رودريغيس غيريرو، "يملك ريال مدريد حوالي 290 مليون يورو من اجل التعاقد". وتابع "راتب مبابي السنوي في ريال مدريد هو 35 مليون يورو بشكل صاف و70 مليون يورو بشكل إجمالي".

وأضاف "من أجل الاستفادة من هذا الإستثمار، بحسب رأيي، سيعرض الريال عقدًا لستة مواسم على الأقل. بالنظر غلى قيمة الإنتقال، نتحدث عن إستثمار يصل إلى 620 مليون يورو من الريال".

ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بعد عام واحد، وسط مسعى لناديه من أجل تجديد العقد، عقب ضمان بقاء نيمار وإنضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يمهد لثلاثي رهيب في الهجوم. لكنّ الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018 لم يخفِ يوماً رغبته بخوض تحديات جديدة. إذ فتح باب رحيله عن سان جيرمان في آيار/مايو 2019 مبدياً رغبته "بمسؤوليات إضافية".

يرى غيريرو أنّ ريال يخطط لعرض جديد قبل انتهاء سوق الإنتقالات في 31 آب/أغسطس الحالي. وقال "ستكون صفقة رابحة للجانبين. فسيربح سان جيرمان مبلغ 225 مليون يورو مباشرة، من خلال عرض ريال وراتب اللاعب".

وأضاف "في حال أرجئت الصفقة حتى الصيف المقبل فعندها فسيحصل سان جرمان على صفر عائدات".

وختم حديثه قائلا "يضغط ريال مدريد من اجل إنهاء الصفقة الآن، لأنها إذا بقيت حتى الصيف المقبل، عندما يكون اللاعب حرّاً، وعندها قد يعمد أيّ ناد إنجليزي إلى عرض راتب 50 مليون يورو بشكل صاف، وسيعجز ريال حينها على المضاربة عليه".