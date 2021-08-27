سلطات مونتينيغرو تعثر على طن من الكوكايين في شحنة موز

عثرت سلطات مونتينيغرو على شحنة كبيرة من المخدرات مخبأة في شحنة موز.

وقالت الشرطة الجمعة إن عملية المصادرة هي الأكبر في تاريخ البلاد، وأضافت أن الضباط اكتشفوا طناً من الكوكايين، مقسما إلى 1250 عبوة، ليل الخميس في قرية موجانوفيتشي القريبة من العاصمة، كما أشارت إلى اعتقال شخصين دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أغلقت منطقة واسعة أثناء عملية البحث.

وقالت الشرطة إن المصادرة أظهرت "القوة والتصميم" في محاربة الجريمة المنظمة وموثوقية البلاد كشريك دولي.

تحتاج الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 620 ألف شخص والعضو في الناتو، إلى استئصال الجريمة المنظمة والفساد للمضي قدما في محاولتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.