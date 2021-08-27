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الجبل الأسود

سلطات مونتينيغرو تعثر على طن من الكوكايين في شحنة موز

بقلم:  يورونيوز
صورة نشرتها شرطة مونتينيغرو لما قالت إنه أكثر من طن من الكوكايين مخبأ في شحنة من الموز، 27 أغسطس 2021
صورة نشرتها شرطة مونتينيغرو لما قالت إنه أكثر من طن من الكوكايين مخبأ في شحنة من الموز، 27 أغسطس 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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عثرت سلطات مونتينيغرو على شحنة كبيرة من المخدرات مخبأة في شحنة موز.

وقالت الشرطة الجمعة إن عملية المصادرة هي الأكبر في تاريخ البلاد، وأضافت أن الضباط اكتشفوا طناً من الكوكايين، مقسما إلى 1250 عبوة، ليل الخميس في قرية موجانوفيتشي القريبة من العاصمة، كما أشارت إلى اعتقال شخصين دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أغلقت منطقة واسعة أثناء عملية البحث.

وقالت الشرطة إن المصادرة أظهرت "القوة والتصميم" في محاربة الجريمة المنظمة وموثوقية البلاد كشريك دولي.

تحتاج الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 620 ألف شخص والعضو في الناتو، إلى استئصال الجريمة المنظمة والفساد للمضي قدما في محاولتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصادر الإضافية • أ ب