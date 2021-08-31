قائمة بكبرى الشركات العالمية التي تقبل العملات المشفرة

يتزايد عدد الشركات التي بدأت تقبل استخدام العملات المشفرة، في قطاعات عدّة، منها الصناعية والرقمي والتجاري، كالشركات التكنولوجيا الكبيرة (Big Tech) مثلاً، مروراً ببعض شركات قطاع الطيران، ووصولاً إلى مؤسسات أخرى تعمل في السياحة والقطاعات الخدماتية. بطبيعة الحال، ليست جميع العملات الافتراضية، و أشهرها بتكوين، مقبولة. فيما يلي بعض أكبر الشركات وأكثرها شهرة التي تستخدم العملات المشفرة وتقبلها.

فنادق ومنتجعات بافيليون

باعتبارها أحدث شركة تسمح بالمعاملات المشفرة، أصبحت أيضاً مجموعة فنادق ومنتجعات بافيليون ومقرها هونغ كونغ أول سلسلة فنادق دولية تتبنى الدفع بواسطة العملة الافتراضية.

شركة التأمين "أكسا"

اعتباراً من بداية نيسان/أبريل، سيسمح وسيط التأمين العملاق للعملاء في سويسرا باستخدام بتكوين كخيار دفع لفواتيرهم، كان قرار تبني العملات المشفرة قيد الإعداد منذ أن لاحظت أبحاث السوق التي أجرتها الشركة في عام 2019 أن ما يقرب من ثلث المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاماً قد استثمروا بالفعل فيها أو كانوا مهتمين بالقيام بذلك.

مايكروسوفت

باعتبارها واحدة من أكبر شركات البرمجيات في العالم، من المهم أن تقبل مايكروسوفت الدفع بواسطة بتكوين، وتذهب بطريقة ما لمنح درجة من الثقة في استخدام التشفير، يمكن استخدام بتكوين للدفع مقابل مجموعة من الخدمات، بما في ذلك إيكس بوكس لايف وسكايب.

ستاربكس

بعد تجربة مكثفة، يمكن الآن لعملاء شركة ستاربكس للمشروبات الساخنة والباردة والقهوة، استخدام تطبيق (Bakkt) الجديد لدفع ثمن المشروبات والسلع باستخدام بتكوين المشفرة. وفقًا لمنشئي التطبيق، استفاد 500000 شخص من برنامج الوصول المبكر المخصص للمدعوين فقط لاختبار المحفظة الرقمية كطريقة للدفع.

تيسلا

لدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، علاقة شدّ وجذب مع بتكوين. ففي وقت سابق من هذا العام أعلنت الشركة أنها ستقبل الدفع من خلال بتكوين لشراء السيارات في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك على خلفية استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار (1.2 مليار يورو) في العملة المشفرة من قبل شركة إيلون ماسك في شباط/فبراير. لكن ذلك ذهب الآن أدراج الريح مع تصريحات مفادها أن تيسلا ستعلق معاملات بتكوين حتى يتم تعدين أكثر من 50 في المائة من الرموز باستخدام الطاقة المتجددة.

معرض تيسلا في تروي، ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 فبراير 2021 AP Photo

أمازون

في وقت سابق من هذا العام انضمت أمازون إلى صفوف عمالقة التكنولوجيا الآخرين، بما في ذلك فيسبوك، في وضع الأساس لعملتها المشفرة الحصرية. ومع ذلك، فإن شركة التجارة الإلكترونية لا تقبل العملات المشفرة بشكل مباشر حتى الآن.

فيزا

أكدت شركة بطاقات الائتمان للمدفوعات الالكترونية "فيزا" في نهاية شهر مارس أنها تجرب مخططًا مع منصة (Crypto.com) لقبول العملة المشفرة لتسوية المعاملات على شبكة الدفع الخاصة بها.

باي بال -PayPal

يمكن لمستخدمي "باي بال" (PayPal) في الولايات المتحدة الآن، شراء أو بيع أو الاحتفاظ بعدد قليل من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من تتبع العملات المشفرة من خلال تطبيق (PayPal).

إير بالتيك

أصبحت شركة الطيران اللاتفية إير بالتيك في عام 2014 أول شركة طيران في العالم تقبل بالعملة المشفرة بتكوين كوسيلة دفع. وفقاً للشركة، فقد أنجزت أكثر من 1000 معاملة بتكوين منذ أن أطلقت خيار الدفع قبل سبع سنوات. وحذت حذوها شركة طيران أخرى من أوروبا الشرقية، وهي شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت".

سوذبيز

بدأت دار المزادات الشهيرة سوذبيز (Sotheby's) قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في أواخر حزيران/يونيو.

منذ أن أعلنت قبولها للعملات المشفرة، قبلت بعملة البتكوين كدفع مقابل ماسة نادرة 101 قيراط بيعت في يوليو مقابل 12.3 مليون دولار (10.4 مليون يورو). وأصبحت الماسة بذلك العنصر الأكثر قيمة الذي تم شراؤه بعملة مشفرة في مزاد.

كوكا كولا

قامت كوكا كولا أماتيل، شركة تعبئة وتوزيع المشروبات العملاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بتمكين العملة المشفرة كوسيلة للدفع من خلال شراكتها مع منصة (Centrapay). وأصبح يوجد اعتباراً من عام 2020، أكثر من 2000 آلة بيع في أستراليا ونيوزيلندا، وهي مصممة لقبول العملات المشفرة لدفع ثمن المشروبات.

الخطوط الجوية البولندية لوت

أعلنت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" في عام 2015 أنها ستقبل بتكوين كطريقة دفع للرحلات الجوية، على الرغم من السنوات الست التي مرت منذ قرارها، لا تزال "لوت" واحدة من شركات الطيران الأوروبية الوحيدة التي تسمح بالعملة المشفرة كخيار للدفع.

طائرة تابعة للخطوط الجوية البولندية لوت AP Photo

إكسبيديا

تعد وكالة "إكسبيديا" العملاقة للسفر والسياحة واحدة من أبرز شركات السفر التي تقبل بعملة بتكوين من خلال شراكتها مع منصة حجز السفر الصديقة للتشفير "ترافالا".

لاش

كانت شركة لاش (Lush) لمستحضرات التجميل، واحدة من أولى الشركات العالمية التي تكيفت مع استخدام العملات المشفرة واحتضنتها بالكامل في عام 2017 عندما بدأت شركة مستحضرات التجميل المصنوعة يدوياً في السماح بدفع بتكوين مقابل منتجاتها على موقعها الإلكتروني من خلال شراكة مع (Bitpay.com).