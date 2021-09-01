مصر تسعى لانتاج أكثر من مليار جرعة سنويا من اللقاح الصيني سينوفاك

أعلنت القاهرة الأربعاء التوجه إلى انتاج أكثر من مليار جرعة سنويا من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19 وفق وزيرة الصحة هالة زايد التي أضافت أنّ مصر تكون بذلك "أكبر منتج للقاحات في افريقيا والشرق الأوسط".

وأوضحت زايد للصحفيين أنه بموجب اتفاق مع الشركة الصينية المنتجة للقاح سينوفاك، سيتولى مصنعان في القاهرة الانتاج، لافتة إلى أنّ "أكثر من 200 مليون جرعة سنويا" سيتم انتاجها في أحد المصنعين وهو ما سيغطي الاحتياجات المحلية وفقا لها.

وأضافت أنّ "ثلاثة ملايين جرعة يوميا أي حوالي مليار جرعة سنويا (سيتم انتاجها) في المصنع الثاني"، ما سيتيح التصدير للدول الإفريقية لتغطية احتياجاتها من اللقاحات المضادة لكورونا.

وقالت هبة والي، رئيسة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) التي تقوم بالتصنيع، "حصلنا على تصريح من الهيئة المصرية للدواء وتم بالفعل توزيع مليون جرعة من اللقاح" في مصر.

وكان خبراء صينيون زاروا مصر في وقت سابق لتفقد التجهيزات والمواد المخصصة لانتاج اللقاح في مصانع فاكسيرا.

ورسميا سجلت مصر 288441 اصابة بكوفيد من بينها 16736 حالة أدت الى الوفاة. وفي هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 102 مليون نسمة، حصل 7،5 مليون مصري على جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لكورونا.