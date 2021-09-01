برصاصٍ إسرائيلي.. مقتل فلسطيني في الضفة الغربية وإصابة 3 في قطاع غزة

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر ليل الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق القطاع.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال ليلة الأربعاء في بيت عور التحتا غرب رام الله والتي أودت بحياة الشهيد رائد يوسف جاد الله (39 عاما) وهو أب لأسرة فلسطينية".

وحملت الوزارة في بيانها "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة". وقالت إنها "تتابع ملف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا مع الجنائية الدولية ومكونات المجتمع الدولي ومراكز صنع القرار في الدول".

أب لأربعة أطفال أصغرهم عمره عام واحد

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بالقرب من بلدة بيت عور التحتا في الضفة الغربية.

وقال سكان محليون من قرية بيت عور التحتا أن جاد الله متزوج وأب لأربعة أطفال أصغرهم عمره عام واحد كان عائدا من عمله في إسرائيل عندما أطلقت عليه النار عند منتصف ليلة الأربعاء.

وأضافوا أن الشبان من القرية تمكنوا من نقل الجثمان من المكان الذي قتل فيه على المدخل الغربي للقرية إلى المجمع الطبي في مدينة رام الله.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بعد حول ظروف مقتل الشاب.

يأتي مقتل الشاب بعد يومين من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مدينة رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس أطلع أعضاء اللجنة التنفيذية خلال اجتماعهم ليلة الأربعاء في مقر الرئاسة على تفاصيل اجتماعه في مدينة رام الله بالوزير بيني جانتس.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع بين عباس وجانتس "تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين رغم معرفتنا بأن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ناضج لعملية سلام جدية".

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اجتماع عباس مع جانتس "الاتفاق على بعض القضايا مثل لم شمل العائلات، وحل القضايا العالقة بشأن المقاصة ببنودها المختلفة، ومناقشة قضية أسرى ما قبل أوسلو وهي الدفعة الرابعة التي لم يلتزم نتنياهو بإطلاق سراحهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، واحترام قرارات الشرعية الدولية".

وانتقدت حركة حماس لقاء عباس مع جانتس وقالت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أنه "مستنكر ومرفوض ويعمق الانقسام السياسي الفلسطيني".

إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بقطاع غزة

وفي قطاع غزة، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي مساء الثلاثاء إثر قمع الاحتلال للمتظاهرين المشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مخيم البريج وسط القطاع

وذكرت وزارة الصحة في غزة بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، ونقلوا إلى مشفي شهداء الأقصى ووصفت جراحهم بالمتوسطة.

ولليوم الرابع على التوالي يواصل ناشطون فعاليات "الإرباك الليلي" بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الأبواق وتفجير العبوات الصوتية، وذلك رفضاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي.