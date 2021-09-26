الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 فلسطينيين في عمليات مداهمة في الضفة الغربية

صرح الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين ينتمون لحركة حماس بعد مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والجيش الإسرائيلي في 4 قرى مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن "قوات الجيش الإسرائيلي خاضت مواجهات بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية بالقرب من جنين". في سلسلة من المداهمات تقوم بها إسرائيل لاعتقال أعضاء من حركة حماس.

وبحسب الإذاعة فإن الحادثة اندلعت "خلال عملية للجيش الإسرائيلي لاعتقال إرهابيين مشتبه بهم في المنطقة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية صباح الأحد بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية. وأكدت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي وصل إلى مستشفى ابن سينا في حالة حرجة من قرية برقين" جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وتشهد جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية منذ عدة أشهر اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وقتل أربعة فلسطينيين منتصف الشهر الماضي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.