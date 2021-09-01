نقابة أوروبية تدعو إلى عدم فرض التطعيم ضد كورونا على المعلمين

قالت واحدة من أكبر نقابات المعلمين في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء لا يجب عليها أن تجعل التطعيم بلقاحات كوفيدـ19 إلزاميا على المعلمين.

وصرحت مديرة لجنة النقابة الأوروبية للتعليم (ETUCE)، سوزان فلوكن، ليورونيوز أن ليس كل المعلمين تلقوا جرعات اللقاح ولا ينبغي إجبارهم على ذلك.

وتضيف فلوكن: "يجب على التطعيم أن يكون طوعيا دائما، ولا يجب أن يُفرَض".

ومع إعلان المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب أن أكثر من 70٪ من البالغين في التكتل قد تلقوا الجرعة الثانية وأن التطعيم متاح للأطفال فوق سن 12 عاما، فيبدو أن الوضع الحالي في تناقض صارخ عما كان عليه قبل عام واحد.

فمع بقاء العديد من الأشخاص، بمن فيهم المدرسون والتلاميذ، غير ملقحين، سيكون تحقيق التطعيم الشامل للأوروبيين فكرة بعيدة المنال.

وتظهر بيانات من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن 12.1٪ فقط من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وتختلف هذه الأرقام باختلاف دول الاتحاد الأوروبي، ففي بلجيكا 23.6٪ من المراهقين أخذوا الجرعة الأولى، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 0.5٪ فقط في بلغاريا.

وخلال هذا العام، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاحي فايزر وموديرنا للاستخدام لدى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما لتشجيعهم على العودة إلى المدرسة.

لكن مديرة لجنة النقابة الأوروبية للتعليم تعتقد أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها بالنسبة للطلاب في الوقت الحالي.

وتقول فلوكن ليورونيوز: "سيعاني الطلاب للحصول على المستوى الدراسي المطلوب. وبالتالي، من الضروري صياغة منهج كامل يتماشى مع هذه الظروف".