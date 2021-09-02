الخنازير البرية تغزو ضواحي روما وعمدتها تقاضي الحكومة المحلية

قدمت عمدة روما شكوى ضد الحكومة المحلية، على خلفية التعامل مع مشكلة غزو الخنازير البرية لضواحي العاصمة. وقالت فيرجينيا راجي في الدعوى المرفوعة إلى المدعي العام الإيطالي، إنه هناك أعداد كبيرة لخنازير برية غير مراقبة في المناطق الحضرية للعاصمة.

واتهمت راجي السلطات في منطقة لاتسيو بأنها فشلت في توفير وتنفيذ خطط فعالة للتعامل مع المشكلة. وأشارت راجي إلى قانون صدر سنة 1992، ينص على أن المناطق الإيطالية ينبغي أن تسيطر على الحيوانات البرية، حتى في المناطق التي يمنع فيها الصيد.

وقالت العمدة أيضا إن سلطات لاتسيو لم توفر الأقفاص التي يمكن أن تحفظ فيها الحيوانات التي يمسك بها في المدينة.

وقد احتج مواطنون ومزارعون على وصول الخنازير التي تسببت في تخريب أراضيهم ومزارعهم لسنوات عدة، كما تسببت في حوادث سيارات ومهاجمة الناس والحيوانات الأليفة.

في المقابل دافع نشطاء في مجال الرفق بالحيوان عن وجود الخنازير، التي يقدر عددها بنحو مليوني رأس في أنحاء إيطاليا.