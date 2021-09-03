الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على وجود في كابول "إذا سمحت الظروف بذلك"

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التنسيق للحفاظ على وجود أوروبي في كابول رغم سيطرة طالبان على البلد، إذ "سمحت الظروف الأمنية بذلك"، كما قال وزير خارجية الكتلة جوزيب بوريل.

وأوضح بوريل للصحافة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا "قررنا العمل بطريقة منسقة لتوحيد اتصالاتنا مع طالبان بما في ذلك الحفاظ على وجود لنا في كابول (...) إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك"، مضيفا أن الهدف هو السماح باستمرار عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.