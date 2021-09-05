وزير النقل الأمريكي وزوجه يعرضان صورة توأميهما على تويتر وإنستغرام

قدم بيت بوتيجيج، أول وزير يجاهر بمثليته الجنسية في تاريخ الولايات المتحدة، وزوجه تشاستن غليزمان بوتيجيج السبت عبر الشبكات الاجتماعية توأميهما، بعدما أعلنا الشهر الفائت أنهما سيصبحان والدين من دون كشف تفاصيل إضافية.

وتظهر صورة بالأبيض والأسود على تويتر وإنستغرام، الرجلين مبتسمين وهما يتبادلان النظرات داخل ما يشبه غرفة مستشفى، ويحمل كل منهما طفلا مغطى بقطعة قماش صغيرة.

وكتب بيت بوتيجيج الذي كان أحد نجوم الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية سنة 2020 "نحن سعيدان لاستقبال بينيلوبي روز وجوزف أوغست بوتيجيج في عائلتنا".

وأضاف وزير النقل الأمريكي البالغ 39 عاما عبر تويتر "أنا وتشاستن ممتنان للغاية لكل الأمنيات الطيبة التي تلقيناها منذ الإعلان بأننا سنصبح والدين" في 17 آب/أغسطس الفائت.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 4, 2021

وحازت التغريدة أكثر من 350 ألف إعجاب حتى صباح الأحد.

وتولى بيت بوتيجيج سابقا رئاسة بلدية مدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا. وبعدما كان مغمورا لدى العامة، قدّم في نيسان/ابريل 2019 ترشيحه للانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية. وسبق لهذا العسكري السابق أن خدم في صفوف الجيش الأميركي في أفغانستان.

وبحسب منظمة "فيكتوري إنستيتيوت، فإنه "أول شخص يجاهر بمثليته الجنسية يتولى منصبا دائما في الفريق الحكومي الرئاسي".