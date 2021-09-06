بعد غيبوبة دامت 40 عاماً...وفاة المدافع الفرنسي السابق جان بيار آدم

بعدما أمضى قرابة 40 عاماً في الغيبوبة، توفي المدافع الدولي الفرنسي السابق جان-بيار آدم عن 73 عاماً بحسب ما أعلن فريقه السابق نيم الإثنين.

ودخل آدم الذي مثل المنتخب الفرنسي في 22 مباراة خلال السبعينات، في غيبوبة منذ عام 1982 بسبب خطأ من طبيب التخدير أثناء جراحة روتينية في الركبة.

ونعى نيم لاعبه السابق، قائلاً على تويتر "علمنا هذا الصباح بوفاة جان-بيار آدم. نعرب عن خالص تعازينا لأسرته". ودافع آدم خلال مسيرته عن ألوان نيس وباريس سان جرمان أيضاً.

وكان آدم، المولود في دكار عام 1948، من أوائل اللاعبين القادمين من غرب القارة الإفريقية الذين يمثلون المنتخب الفرنسي. وأطلق على آدم وزميله في قلب دفاع منتخب فرنسا ماريوس تريزور لقب "الحارس الأسود".