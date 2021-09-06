وفاة الممثل الفرنسي جان بول بلموندو عن عمر ناهز 88 عامًا

توفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو، أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، الإثنين في منزله في باريس عن عمر ناهز 88 عاما، على ما أعلن محاميه ميشال غوديست، موضحا "كان منهكا جدا في الآونة الأخيرة. هو أسلم الروح بهدوء".

ومثّل بلموندو الملقب "بيبيل" في ثمانين فيلما، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، بينها مشاهده في فيلم "لو غينيولو" الذي ظهر فيه معلقا بطوافة فوق مدينة البندقية.