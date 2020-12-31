فرنسا: وفاة الممثل والمخرج المسرحي روبير أوسين عن عمر يناهز 93 عاما

توفي الممثل والمخرج المسرحي روبير أوسين، وهو من أركان المسرح الفرنسي في العقود الأخيرة، الخميس عن 93 عاما، على ما أعلنت زوجته لوكالة فرانس برس.

وقالت الممثلة كانديس باتو إن أوسين توفي "صباح اليوم (الخميس) في المستشفى" بعدما عانى "مشكلة تنفسية"، مؤكدة معلومة نشرتها مجلة "لو بوان".

وكان أوسين قد احتفل الأربعاء بعامه الثالث والتسعين. ووقّع أوسين إنتاجات مسرحية ضخمة بينها "لي ميزيرابل" (البؤساء) و"نوتردام دو باري" (أحدب نوتردام).

لكن شهرته في الأساس انطلقت في التمثيل في ستينات القرن الماضي مع مسلسل "أنجيليك، ماركيز ديزانج".

روبير أوسين واسمه الأصلي أبراهام حسينوف، مولود في 30 كانون الأول/ديسمبر 1927 لأب إيراني كان مؤلفا موسيقيا وأم روسية أرثوذوكسية. وكبر في عائلة فقيرة، وقرر بعد الحرب العالمية الثانية في سن الخامسة عشرة، التخصص في الفن الدرامي.

الممثل المصري الراحل عمر الشريف رفقة الممثل الفرنسي روبرت أوسين خلال مهرجان سينمائي عام 2012 في باريس Jacques Brinon/AP

وأسس في مدينة ريمس "المسرح الشعبي" وكليّة تتلمذت فيها الممثلتان الشهيرتان أنيمون وإيزابيل أدجاني.

وفي السينما، امتدت مسيرة الممثل لأكثر من سبعة عقود بين 1948 و2019، ,شارك خصوصا في فيلم "لو روبو دو غيرييه" (1962) مع بريجيت باردو كما أصبح أحد الممثلين المفضلين في أعمال المخرج روجيه فاديم.

ونعته الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عبر حسابها في تويتر وغردت "محاربي الرائع أرقد بسلام".