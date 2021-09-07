هل احتالت كيم كارداشيان على متابعيها على إنستغرام عن طريق إعلان عن العملات المشفرة؟

طلبت الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق (أف سي ايه) الاثنين، وضع أطر قانونية أكثر تشددا على صعيد إعلانات العملات المشفرة، حتى عبر الإنترنت، متوقفة خصوصا عند منشور حديث للنجمة كيم كارداشيان عبر إنستغرام.

ويستقطب قطاع العملات المشفرة مستثمرين مخضرمين وأيضا هواة تستهويهم آفاق الربح السريع.

وقد سجلت قيمة أبرز هذه العملات، البتكوين، ارتفاعا يفوق 400 % خلال عام وكان سعرها يفوق 50 ألف دولار الاثنين، رغم تراجع الاندفاع في سعر هذه العملة المشفرة خلال هذا العام.

وتتأثر شهية المشترين بالإعلانات عبر الشبكات الاجتماعية، على غرار ما نشرته كيم كارداشيان في حزيران/يونيو ترويجا لعملة "إتيريوم ماكس" المشفرة، "والتي تختلف عن عملة إتيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد البتكوين، وفق ما أعلن رئيس الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق تشارلز رانديل الاثنين.

وقد سألت نجمة تلفزيون الواقع متابعيها البالغ عددهم 250 مليونا على انستغرام في منشور تم التعريف عنه على أنه إعلان مدفوع "هل أنتم مهتمون أيضا بالعملات المشفرة؟"

وأقر رانديل خلال مؤتمر بشأن الجرائم المالية "لا أستطيع القول ما إذا كان إتيريوم ماكس ضربا من الاحتيال"، مشيرا إلى أن هذه العملة هي "أصول رقمية أُطلقت قبل شهر على يد مطورين مجهولين".

ولفت إلى أن الكثير من الأصول الرقمية المشفرة التي يروج لها "مؤثرون" عبر الشبكات الاجتماعية تبين أنها غير حقيقية.

وقال رانديل: "فليكن الأمر واضحا، هذه الأصول لا تخضع لضوابط من هيئة (اف سي ايه)" ولا للضوابط التي تحمي المستثمرين البريطانيين، مضيفا "إذا ما اشتريتم منها، عليكم أن تستعدوا لفقدان كامل أموالكم".