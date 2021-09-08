سجين يبتلع هاتف نوكيا 3310 في أحد سجون كوسوفو ويخضع لعملية جراحية لإخراجه

نجح فريق طبي في أحد مستشفيات العاصمة الكوسوفية بريشتينا في إخراج هاتف من معدة سجين قام بابتلاع هاتف من طراز نوكيا 3310 ولم يجد الأطباء غير العملية الجراحية كوسيلة لإنقاذ حياته. وأجرى الجراحون العملية في المركز الطبي الجامعي ببريشتينا الأسبوع الماضي.

وأوضح الأطباء أن السجين البالغ من العمر 33 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان يشكو من آلام في المعدة لعدة أيام. وقد تم نقله إلى قسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى حيث تمّ اكتشاف هاتف نوكيا 3310 في معدته.

وقال اسكندر تيلاكو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، والذي ترأس الفريق الطبي، الذي أجرى العملية، إن الجراحة التي استغرقت ساعتين كانت ناجحة.

وقال تيلاكو: "قمنا باستخدام وسائل التنظير الداخلي، وقمنا بإزالة الهاتف على ثلاثة أجزاء دون فتح المعدة"، وأضاف تيلاكو أن المريض أبلغ الأطباء أنه ابتلع الهاتف قبل أربعة أيام.

وقد أوضح تيلاكو أن الفريق الطبي أولى اهتماما خاصا لبطارية الهاتف و"التسرب المحتمل لحمض التآكل". وقال "كان الأمر أشبه بالسير في حقل ألغام لكن كل شيء سار على ما يرام ومن دون تعقيدات".

وقد أخذت الشرطة السجين "المريض" مع هاتف نوكيا 3310، وهو طراز من هواتف نوكيا التي تم إصدارها خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ولم توضح الشرطة والفريق الطبي كيف ابتلع السجين الهاتف، لكن إدارة السجن تشتبه في أن السجين ربما استخدم الجهاز للتواصل مع أشخاص في الخارج.