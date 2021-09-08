مصرع وزير روسي أثناء محاولته انقاذ مصور خلال تدريبات في القطب الشمالي

لقي وزير الحالات الطارئة الروسي يفغيني زينيتشيف، وهو عنصر سابق في الحماية الشخصية للرئيس فلاديمير بوتين، حتفه فيما كان يحاول إنقاذ شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة لوكالة "تاس" إن الوزير البالغ من العمر 55 عاماً "توفي بشكل مأسوي خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات في نوريلسك لحماية المنطقة القطبية الشمالية فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص".

قالت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية الموالية للكرملين في منشور على قناتها في منصة تيلغرام إن زينيتشيف "كان على حافة منحدر مع مصور فيديو انزلق وسقط في المحيط". وأضافت "لم يتسن لأحد الوقت لإدراك ماذا حصل عندما اندفع زينيتشيف نحو المحيط بعد سقوط الرجل واصطدم بالصخور" مشيرة إلى أن المصور لقي مصرعه كذلك.

أوضحت القناة في رسائل نُشرت لاحقاً على تلغرام أن فريقها لم يشهد الواقعة بل كان ضمن مجموعة من الصحفيين الذين يغطون التدريبات الجارية وتابعوا الوزير في وقت سابق.

أشار نائب الوزير أندريه غوروفيتش إلى أن الوزير "لم يتردد للحظة في التصرف، ليس كوزير، ولكن كرجل عادي، كمنقذ قام بعمل بطولي".

نقلت وكالات روسية عن وزارة الحالات الطارئة أن الضحية الثانية هي ألكسندر ملنيك، وهو كاتب سيناريو ومخرج روسي يبلغ من العمر 63 عاماً.

ذكر الكرملين في بيان "أعرب الرئيس بوتين عن خالص تعازيه" لعائلة يفغيني زينيتشيف عقب "مصرعه المأساوي"، مضيفا أن الرئيس وزينيتشيف "كانت تربطهما عدة سنوات من العمل المشترك".

عنصر سابق في الاستخبارات

أمضى المسؤول الذي يشغل منصبه منذ 2018، معظم حياته المهنية في مختلف الأجهزة الأمنية الروسية، وبخاصة مسؤولية حراسة الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب سيرة ذاتية نشرتها وكالات روسية.

خدم في جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) خلال السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، ثم انضم، في عام 1991، إلى جهاز حماية الشخصيات.

منذ عام 2006، كُلف الرجل ذو المظهر الصارم في خدمة أمن الرئيسين فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف. وعُين منذ عام 2014 نائبا لرئيس قسم مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

شغل زينيتشيف من عام 2016 حتى تعيينه على رأس وزارة الحالات الطارئة في عام 2018 منصب نائب مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وتعنى وزارة الحالات الطارئة التي تضم نحو 120 ألف موظف بالاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث البيئية، مثل الفيضانات والحرائق غير المسبوقة التي اجتاحت روسيا هذا الصيف.

وأورد بيان للوزارة صدر ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، قبل مصرع الوزير، إن زينيتشيف كان في نوريلسك لإجراء تدريبات واسعة النطاق يشارك فيها 6 آلاف شخص في القطب الشمالي.

وأوضح البيان "لقد أشرف شخصيا على تدريب هذه الوحدات على الاستجابة لحالات الطوارئ" مرفقا بصور تظهر لقاء زينيتشيف مع الفرق الموجودة في الموقع وهو يتفقد بناء مركز جديد للإطفاء.