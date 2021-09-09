فرنسا تمكّن الفتيات حتّى سن الـ25 سنة من الحصول على حبوب منع الحمل مجانا

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أن حبوب منع الحمل ستكون مجانية للنساء حتى سن 25 عامًا. وأوضح أوليفييه فيران: "لقد لاحظت، بالتنسيق مع الجهات العلمية، انخفاضًا في استخدام وسائل منع الحمل لدى عدد معين من الشابات، والسبب الأول هو التخلي لأسباب مالية".

وقال الوزير الفرنسي: "سيكون هناك دعم لوسائل منع الحمل والتقييم البيولوجي الذي يمكن أن يصاحبها فضلا عن توفير استشارة طبية المنوطة بظروف الرعاية التي تتعلق بمنع الحمل حتى 25 عامًا". مؤكدا أن هذه المبادرة تكلف خزينة الدولة الفرنسية "21 مليون يورو" سنويًا اعتبارًا من الأول من يناير من العام 2022.

واضاف الوزيرأن المقياس تم تحديده بعمر الـ25 لأنه "عمر يتوافق مع الظروف الاقتاصادية و الاجتماعية ومستويات الدخل"

مُنحت وسائل منع الحمل المجانية بالفعل منذ عام 2013 للفتيات الصغيرات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 عامًا ، حيث انخفض معدل إجهاضهن بشكل كبير منذ ذلك الحين، من 9.5 إلى 6 في المئة لكل 1000. بين 2012 و 2018. ومنذ أغسطس 2020 ، تم تمديده لمن هن دون الـ 15 عامًا.

لتبرير التمديد ليشمل الأطفال دون سن 15 عامًا ، أشارت الحكومة في نهاية عام 2019 إلى أنه "كل عام، هناك ما يقرب من 1000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و 14 عامًا حوامل في فرنسا" موضحة أنه "من بين حالات الحمل هذه، تقوم الهيئات الطبية بإجراءات جهاض 770 حالة.